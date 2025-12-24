2025Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ½Ð¿È¤Î²£¹Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é13¾ì½ê¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ï¡¢²£¹Ë¤ÎÃÏ°Ì¤¬ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿ÌÀ¼£42Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤­¶ò¹Ô¤Ë¼Ú¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢½¹Ê¹¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤Æó½ê¥Î´ØÉô²°¡£³Ñ³¦¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÈà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë°­ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯6·î5Æü¹æ¤ò¤â¤È¤Ë²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¡ÖæêÌç¤Ë