「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）今回の「温故血新」は有馬記念スペシャルです。デイリースポーツきっての血統通・松浦孝司記者（美浦担当）が出走メンバーを精査し、注目した一頭はアドマイヤテラだ。前走のジャパンＣでは落馬で競走中止というアクシデントに見舞われたが、秘めた血統は魅力的。うっぷんを晴らす激走が年末の大一番で見られるのでは…と猛プッシュした。血統面から勝ち馬を探ると、近年の有馬記念は“リ