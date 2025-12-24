神戸市の六甲ケーブルが、2026年の初日の出を六甲山上で楽しむための早朝特別運転および終夜営業の実施を発表しました。元旦は六甲ケーブルが早朝6時から臨時運行し、六甲ガーデンテラスではは大晦日は終夜営業を実施。温かいグルメの販売や展望台の特別営業も行われます。また、六甲ケーブルは1月5日から車両リニューアルのため長期運休に入ることも併せて発表されました。本記事では、年末年始の営業スケジュールと運休情報をま