攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第59回は、今冬にファジアーノ岡山から川崎フロンターレへ移籍が決まったGKスベンド・ブローダーセンだ。前編では、岡山のJ１昇格１年目となった今シーズンについてや、日本への移籍を決断した理由を語ってもらった。後編となる本稿ではまず、「バイタルエリア」に対する考え方を訊いた。――◆