プロ野球・巨人は12月23日に所属する全ての日本選手と契約更改交渉を終えました。今季のルーキーの1年目を振り返ります。石塚裕惺選手は手首の負傷で2度、戦線を離脱しましたが、シーズン終盤、CS前に1軍に呼ばれ、マツダスタジアムで初ヒットを記録するなどして1年目を終えました。30万円とアップの額は少ないですが、首脳陣からの期待も高く、オフには坂本勇人選手に弟子入りするなど意欲的に動いています。荒巻悠選手と宮原駿介