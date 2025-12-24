「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）淡々とリズムを刻む、まさに“人馬一体”のレースだった。前走のアルゼンチン共和国杯で、類まれな逃走劇を披露して勝利をつかんだミステリーウェイと松本大輝騎手（２３）＝栗東・森秀。重賞初制覇を果たしてひと皮むけた人馬が、堂々と暮れの大一番へ挑む。ゴール前に長い直線と２つの坂が待つ東京芝２５００メートルの舞台。そんなタフなコースを逃げ切れる馬は、一体どれだけいるのか