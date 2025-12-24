ＪＲＡは２３日、有馬記念に登録されているサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂）が右前浅屈腱炎を発症したと発表した。今後９カ月以上の休養を要する見込み。有馬記念の出走回避が決まり、出走馬決定順でエキサイトバイオ（牡３歳、栗東・今野）が出走可能となった。石坂師は「有馬記念は回避します。右前の屈腱炎です。日曜に分かりましたが、ここからのリハビリの計画とかをオーナーさんや牧場と相談する必要があったので