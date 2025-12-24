2014年、駅ホームのスピーカーに長いマイクを近づけ、発車メロディーを録音する鉄道ファン＝東京都杉並区JR東日本が、駅ホームでの録音や撮影に伴う危険な行為が多発しているとして注意を呼びかけている。長いマイクを使った音声録音や、線路に身を乗り出しての列車撮影などをやめるよう今月から主要駅でポスター掲示を始めたほか、啓発のインターネット動画を作成し1月中旬から公開する予定。ホームから列車を撮影する際に脚