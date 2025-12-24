2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ­»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê9·î12ÆüÇÛ¿®µ­»ö¤òºÆ·Ç¡£µ­»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤ë°û¿©Å¹¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÆÈ¼«¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥ë¡¼¥ë¤äÃí°Õ½ñ¤­¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¬¤ó¤¸¤é¤á¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¤ËÁø¶ø¤·¡¢¡Ö¿©¤Ù¤º¤ËÅ¹¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê