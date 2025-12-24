£Ì£É£Ä£Å£Ô£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î?¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ë?¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬°¦ÂëÎ¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î£Ö£¶Àï¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢?°­Ëâ²¾ÌÌ?¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££³¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Ð¡¼¡Ö£Ô£ï£í£í£ù£ó¡×¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï£¶Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈëÌ©Î¢¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢µ­¼Ô¤âÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êÍ½Äê¤¬¶¸¤¦¡£