2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ­»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê8·î6ÆüÇÛ¿®µ­»ö¤òºÆ·Ç¡£µ­»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡ËÃæµïÀµ¹­¤Î¡ÖÀ­Ë½ÎÏ¡×ÁûÆ°¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ª·ë¤«¡£8·î5Æü¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë°¸¤Æ¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ ¡ÈÄÌÃÎ½ñ¡É ¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼X»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¤¿Èï³²¤Î