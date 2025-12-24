手応え十分だ。カーリング女子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場権を獲得した日本代表のフォルティウスが２３日、遠征先のカナダから帰国。スキップ・吉村紗也香（３３）は「良い状態で迎えられるように、いい準備をしたい」と決意を新たにした。９月の国内選考では２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）らに勝利。１２月の世界最終予選は１次リーグを２位で通過し、プレーオフでノルウェーを下して五輪切符