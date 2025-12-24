赤沢亮正経済産業相が「軽微な手術」を理由に２４日から１月５日まで入院することが２３日、発表された。赤沢氏はトランプ関税の交渉役を務めた。叩かれるのが常の国会議員だが、１８０度評価を変えた例は珍しく、病床からの回復を願う声が寄せられている。赤沢氏は「健康管理のための軽微な手術を受けるため入院します」と説明し、２５日に手術を行い、その日は城内実成長戦略相が臨時代理を務める。今年１月にトランプ米大統