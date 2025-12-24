トランプ米大統領が世界各地の約３０人の大使や高官を本国に召還する。大統領がさまざまな理由で大使を呼び戻すこと自体は珍しくないが、これほど多くの人数が一度に呼び戻されるのは異例だ。複数の米国メディアが２２日、報じた。国務省当局者によると、少なくとも２９か国の大使らは先週、１月中旬までに任期が終了するという通知を受け取ったという。全員がバイデン政権によって任命されたが、トランプ氏就任当初の一連の削