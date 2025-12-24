職場でいわれた言葉が、時にキャリアへの意欲さえも根こそぎ奪い去ってしまう。投稿を寄せたのは事務・管理の50代女性。最近の風潮である「女性登用」の波に自身が乗れないことに、強い不満を抱いていたそう。周囲の女性たちが次々と役職に就く中で、自分にだけ声がかからない現状を打破しようと、人事の責任者に直談判したという。「あのな、よく聞けよ？」「まわりの女性はどんどん登用されてくのに、どうして私は役職につかせて