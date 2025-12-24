2025Ç¯¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥ó¡£Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç»Ùµë³Û¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢ÌÀºÙ¤ò¸«¤ÆÎ¯Â©¤ò¤Ä¤¯¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î20ÂåÃËÀ­¡ÊÅìµþÅÔ¡¿Ç¯¼ý300Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³Û¤ò¸«¤ë¤È9Ëü8000±ß¡£´¥¤¤¤¿¾Ð¤¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×ÃËÀ­¤Ï»È¤¤Æ»¤â¸«½Ð¤»¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤È¤¤¤¦¡£Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢10Ëü±ßÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦¾¯