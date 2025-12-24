2025年もキャリコネニュースでは2000本以上の記事を配信。その中から特に印象的だった記事を改めて紹介する。今回は親の死で露呈した薄情な友人だ。危篤を知りながら「わたし、バタバタしていたので」と放置し、葬儀直後に「花火が綺麗だった」と動画を送る無神経さ。50代女性が即絶縁を決意した冷酷な実態とは――。※※※親の死がきっかけで友人と絶縁したエピソードが寄せられた。富山県の50代女性は、「今から３年前、実の母が