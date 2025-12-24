SNSで若い世代のがん患者が治療の様子を発信し、支援の輪が広がった事例がありました。国民病とも言われる「がん」への関心が高まるなか、兵庫県ではどのような治療体制が整えられているのか、特に小児や若年層の医療について取材しました。兵庫県では、がんは1978年に脳卒中を抜いて死亡原因の1位となり、現在も4人に1人ががんで亡くなる状況が続いています。県は国の「がん対策基本法」を踏まえ、「ひょうご対がん戦略推進方