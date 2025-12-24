リモートワークやライフスタイルの多様化が進む中、ガレージハウスの人気が高まっている。神戸市内で、鉄道の高架下を活用した賃貸ガレージハウスの建設が進められている。ガレージハウスを整備するのは、阪神電気鉄道（本社・大阪市福島区）と阪急阪神不動産（本社・大阪市北区）で、阪神電車の青木（おおぎ）駅〜魚崎駅間（約1.2km）の高架下空間（東灘高架下）を活用する。外観イメージ画像提供：阪急阪神不動産内外装