関西運動記者クラブ選定の「第６９回関西スポーツ賞」の表彰式が２３日、大阪市内で行われた。団体では、２リーグ制後史上最速でセ・リーグ優勝を決めた阪神や、ＳＶリーグ初代王者となった男子のサントリーや女子の大阪マーヴェラスが受賞。個人では、高校生で９月の東京世界陸上に出場した女子８００メートル日本記録保持者の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛＝らが受賞した。競馬界でフォーエバーヤングを日本調教馬初の米ブリ