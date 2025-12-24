第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で４年連続２０回目の出場となる城西大は、大学創立６０周年、駅伝部創部２５周年の節目の年に過去最高の３位超えを狙う。今季は複数の主力選手のけがによって１０月の出雲駅伝６位、１１月の全日本大学駅伝は９位でシード落ちと優勝争いには絡めず。巻き返しを期す箱根のキーマンは、前回５区３位の斎藤将也（４年）だ。「４代目・山の神」襲名に挑む。１万メートルの城西大日本選手記録