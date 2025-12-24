5人組グループ・嵐の相葉雅紀が番組ホストを務め、来年1月3日午後6時から放送されるフジテレビ系バラエティー『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』。このほど相葉が出演する『相葉◎×部』（毎週土曜後4：30※関東ローカル）で人気のもう一つの企画が解禁され、「絶景！鉄道写真部」と題して鉄道好きの徳永ゆうき、カメラ愛好家の中島裕翔が参加することがわかった。【写真】カメラ片手にニコニコ…ほほえましい相葉雅紀＆えな