¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Ï22ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½÷À­½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢½¢Ç¤¸å¤â¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷À­À¯¼£²È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀ¯ºöÏÀµÄ¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢¸µ½÷À­À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»³Èø»á¤Ï¡Ö½÷À­Áí