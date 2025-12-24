7人組多国籍ボーイズグループ・NAZE（ネイズ／カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）が23日、東京・渋谷で開催された「青の洞窟 SHIBUYA イルミネーションイベント」に登場。幻想的な青い光に包まれたステージでスペシャルパフォーマンスを披露し、集まった観客を魅了した。【ソロカット】個性あふれるNAZEメンバー7人NAZEは、来年1月16日スタートのTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：