アンカラで見つかった機体の破片とみられる残骸＝23日（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】トルコのイェルリカヤ内相は23日、首都アンカラの空港を離陸した小型ジェット機との連絡が途絶えたとXで発表した。同機にはトルコを公式訪問していたリビア軍のハダッド参謀総長ら5人が搭乗していた。地元メディアによると墜落した可能性があり、当局が捜索活動を続けている。リビアのドベイバ暫定首相は23日、