¡Ú¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥§¥ë¥ê¥«¥äÆâÁê¤Ï23Æü¡¢¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤Î¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿¾®·¿¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤ÈX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±µ¡¤Ë¤Ï¥È¥ë¥³¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ó¥¢·³¤Î¥Ï¥À¥Ã¥É»²ËÅÁíÄ¹¤é5¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈÄÆÍî¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢Åö¶É¤¬ÁÜº÷³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£