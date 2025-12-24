H¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë²ÆÍèÍ£¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²ÆÍè¤Ï¡Ö¥°¥é¥É¥ëÌ¾´Õ2026»£¤ê²¼¤í¤··ÇºÜ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾æ¤ÎÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é²¼Æý¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤­¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥É¥­¥É¥­¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£