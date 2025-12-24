今季限りで引退した元ドジャースのクレイトン・カーショーさん（３７）が２３日（日本時間２４日）、自身のＳＮＳで第５子となる女児が誕生したことを公表した。インスタグラムで「クロエ・ピーチ・カーショーが１２月１９日に誕生し、私たちの家族に加わりました！」と新しく加わった妹を中心に家族７人がそろって笑顔を見せる写真をアップし報告。「彼女は完璧で、兄姉たちは彼女に夢中です。彼女という贈り物に感謝していま