巨人の育成・代木大和投手（２２）が２３日、来季の先発争いに名乗りを上げた。来季は井上、横川、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）、同３位・山城（亜大）らと左の先発枠を争う。「ライバル意識はある。いいパフォーマンスを出せれば戦える」と自信をのぞかせた。４年目の今季は育成契約で再出発。昨年４月に受けた左肘のトミー・ジョン手術から６月に復帰すると、術前にＭＡＸ１５１キロだった直球は１５５キロを計測した。