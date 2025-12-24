¥ä¡¼¥ì¥ó¥º½Ð°æÈ»Ç·²ð¡Ê38¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Öm1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â5°Ì¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´¶¾ð¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤µ¤Æ¡¢2026¤Ï¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÈù¤ËÆþ¤êºÙ¤òÀü¤Ä¤è¤¦¤Ë