¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÌºÌÚÏ¡Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢200Ëü±ßÁý¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð1400Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12»î¹ç¤Ç0¾¡2ÇÔ4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨6¡¦93¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë»Ö´ê¤·¤ÆÃæ·Ñ¤®¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿8·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢6»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£11·î¾å½Ü¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬