南野拓実の負傷の知らせに心を痛めたのは、所属のモナコやそのサポーター、そして日本サッカー界だけではない。12月21日のオセール戦で負傷した南野は、左膝の前十字靭帯断裂と判明したことがモナコから発表された。ワールドカップまで約半年というタイミングでの重傷に、多くの人が悲しんでいる。古巣リバプールの専門サイト『The Empire of The Kop』も同様だ。22日、「アンフィールドでの日々や、大きな成功を収めた在籍