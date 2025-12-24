ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ï12·î23Æü¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÎ×»þµÄ²ñ¤ò2026Ç¯1·î6Æü¤Ë¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÎ×»þµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¤¡¢12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ùËÜ·ûÌé»ÔÄ¹¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¾åÄø¡¢¤µ¤é¤ËÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¤¿5·î¤«¤é¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉû»ÔÄ¹1¿Í¤Î¿Í»ö°Æ¤ò¾åÄø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢¸½¹Ô¤Î¾òÎã¤ÇÉû»ÔÄ¹¤Ï2¿ÍÃÖ¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ