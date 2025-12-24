ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12·î22Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤Ç¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£23Æü¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ 23Æü¡¢ÀÖÂô·Ð»ºÂç¿Ã¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û¡Ö7¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·³ã¸©¤È¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤³¤È¤Ë