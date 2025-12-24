パイレーツが、ＦＡのライアン・オハーン一塁手と２年総額２９００万ドル（約４５億５０００万円）で合意に達したと、２３日（日本時間２４日）、複数の米メディアが報じた。情報筋によると、１年ごと最高で５０万ドルの出来高を含むという。３２歳のオハーンは、オリオールズ３年目となった今季、ファン投票のＤＨ部門でア・リーグトップとなり、自身初の球宴出場を果たした後、７月のトレード期限にパドレスに移籍。今季は、打