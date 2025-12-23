「ユニクロ（UNIQLO）」のグラフィックTシャツブランド「UT」が、2026年に30周年を迎えるポケモンとのコラボレーションコレクションを発売する。2026年3月下旬からユニクロの全店および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コレクションではポケモンの原点である初代ゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」をテーマに製作。リザードンやピカチュウ、ミュウツーなどをモチーフにした当時の水彩タッチの公