ヤクルトの球団仕事納めが東京都港区の球団事務所で開かれ、今月限りで退任する小川淳司GM（68）が出席。「出会った人のおかげでここまで務められた」と感謝の思いを伝え、村上には「打つだけではなく、みんなに愛される、魅力ある選手になってほしい」とエールを送った。小川GMは81年ドラフト4位でヤクルトに入団し、引退後は2期にわたる監督をはじめスカウトなどを歴任した。多くの出会いで“縁”を感じたのが村上だった。シ