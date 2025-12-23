フランス発のフレグランスブランド「パルファム ドゥ ラ バスティード（PARFUMS DE LA BASTIDE）」が、新フレグランス「シヤージュ オードパルファム」（50mL 1万4300円、100mL 1万9470円）を2026年2月4日に発売する。伊勢丹新宿店、新宿タカシマヤ、ルミネ新宿店 ルミネ2、ルクア大阪、博多阪急などで取り扱う。【画像をもっと見る】パルファム ドゥ ラ バスティードは、ウィリアム・ブエレとアン-セシル・ヴィダルの2人によ