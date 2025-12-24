カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選で出場権を獲得した女子日本代表のフォルティウスが23日、遠征先のカナダから帰国した。都内で会見に臨み、スキップの吉村紗也香（33）は「五輪出場のバトンをつなぐことができてホッとしている。しっかりと準備を重ねて良い状態でオリンピックを迎えられるようにしたい」と笑顔で意気込みを口にした。日本女子は正式種目となった98年長野から8大会連続の五輪出場。ロコ・ソラー