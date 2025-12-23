「アンディフィーテッド（UNDEFEATED）」が「ナイキ（NIKE）」とのコラボレーションシューズ「UNDEFEATED×Nike Air Max 95」の新色「ミディアム オリーブ（Medium Olive）」を世界2000足限定で発売する。日本国内ではアンディフィーテッド大阪のみで取り扱い、12月24日に店頭で抽選を実施。当選者への引き渡しは12月28日を予定している。【画像をもっと見る】両ブランドは数年前から継続的にコラボモデルを製作。今回は、12月