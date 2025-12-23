「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が、新クリエイティブ・ディレクターのルイーズ・トロッター（Louise Trotter）が手掛けるジュエリーコレクション「アネモネ」を発売した。【画像をもっと見る】新作コレクションは、海洋生物の滑らかな動きや、自然物の有機的なフォルムから着想を得て製作。ピアス、ブレスレット、リングの全3型を用意し、スターリングシルバーと、18Kイエローゴールド仕上げのスターリングシルバー