DeNAの高卒3年目で自己最多77試合に出場した松尾が「読書宣言」だ。バウアーとのバッテリーでも存在感を示した21歳は「時間がある時に（本を）読んでみます。あんまり読んだことがないので」と明かした。田中2軍ベンチコーチにアンジェラ・ダックワース著「GRIT（やり抜く力）」を推奨された。「成功するための究極の能力」について書かれており、「来年は全ての試合でマスクをかぶりたい」と読書でリード強化への頭脳を鍛える