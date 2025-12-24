24年ドラフト1位の巨人・石塚が都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、30万円増の年俸1230万円でサインした。プロ1年目を「1軍初安打を記録することができましたし、いいシーズンにできたかなと思います」と振り返った。12月でも真っ黒に日焼けした表情に充実感が浮かんだ。2軍では55試合に出場して打率・327、3本塁打、25打点。9月23日の広島戦ではプロ初安打も記録した。今月20日まではオーストラリアでのウインターリーグ