日本相撲協会は23日、財団法人設立100周年を記念した式典を東京・両国国技館で開き、協会関係者を含む約800人が出席した。相撲協会の変遷を紹介する記念映像が上映され、高市首相や小池百合子東京都知事の祝辞も寄せられた。八角理事長（元横綱・北勝海）は「100年の歴史には幾多の試練と栄光が折り重なっている。次の100年に向けてさらなる精進を重ねてまいります」とあいさつ。横綱・大の里は「横綱として出られて光栄です。