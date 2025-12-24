台風が接近し土砂降りの雨の中を歩く人たち＝2019年9月、東京都品川区地球温暖化が進むと、台風によって日本に降る雨量が約3.1倍に増加するというシミュレーション結果を九州大がまとめ、論文が国際学術誌にオンライン掲載された。11月23日付。過去の台風について、台風本体の雨量（コア降水）に加え、従来注目されることが少なかった、台風が間接的に影響した雨量（遠隔降水）も検証。より正確な予測につながったとしている。