女子テニスの元世界ランク１位でウィリアムズ姉妹の姉のビーナス・ウィリアムズ（４５）＝米国＝が２３日（日本時間２４日）、イタリア人俳優のアンドレア・プレティ（３７）と結婚したことを自身のＳＮＳで発表した。インスタグラムにファッション誌「ＶＯＧＵＥ」が「テニスのレジェンドと俳優は、ファッションに満ちたイベント週間の先週末に、ついにフロリダで結婚式を挙げました」と米フロリダ州パームビーチで結婚式を行