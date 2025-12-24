“計測魔”になり、肉体を鍛え上げる構えだ。ドラフト5位・能登とともに育成2位の山崎（関西・兵庫）も自主トレを公開。10、20、30メートル走では自らタイムを計測した。ストップウオッチを持ってダッシュする独自の練習で汗を流した。「誰よりも（練習を）やろうと思っている。プロの練習量は独立時代とは違う。置いていかれないようにしっかりやっておきたい」タイムの計測には常に自己新記録、進化を意識する狙いがあった