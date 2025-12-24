ºå¿À¤Ï23Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç»Å»öÇ¼¤á¤Î²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¡¢ºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¡£µåÃÄ¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿°À°æ°ìÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï´ØÀ¾±¿Æ°µ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤¬ÁªÄê¤¹¤ëº£Ç¯¤Î´ØÀ¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ÆüÌë¡¢É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Æ±¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÏ¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£