楽天の内星龍投手（２３）が２３日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１３００万増の４４００万円プラス出来高払いでサイン。来季の目標に「開幕投手」を掲げ、生まれ育った関西で迎える３・２７の開幕マウンドに照準を合わせた。（金額は推定）タフな１年を走りきり、揺るぎない覚悟が言葉に重なった。「自分の意思としては、ずっと言っている先発がしたい」。今季はチーム事情から先発と中継ぎを９往復。２週間に