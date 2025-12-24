µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨¤«¤é£³£°ËüÁý¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð£±£²£³£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡È¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¥³¥ó¥Ó¡É¤òÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¡¢¹âÂ´¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ëº£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é£±·³¤Ç£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¡¢£²·³¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¦£³£²£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£±·³½é°ÂÂÇ¤âµ­Ï¿¤Ç¤­¤¿¡×¤È¿¶